POL-KN: (Tuttlingen) - Unbekannter beschädigt geparkten VW Tiguan (27./28.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr, in der Schaffhauser Straße ereignet hat.

Ein Unbekannter kollidierte mit einem dort abgestellten schwarzen VW Tiguan, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell