Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Penzlin (ots)

Am heutigen Morgen, 20. Oktober 2025, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 192, kurz vor der Ortschaft Penzlin.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hat ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw Honda die B 192 aus Richtung Waren in Richtung Neubrandburg befahren. Kurz vor der Ortschaft Penzlin habe die Morgensonne derart geblendet, dass der 85-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet. Als er dies bemerkte, habe er direkt eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um den Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Der entgegenkommende 60-jährige Fahrer eines Pkw Skoda habe sein Fahrzeug ebenfalls durch eine Gefahrenbremsung zum Stehen bringen können. Der hinter ihm befindliche, 21-jährige, Fahrer eines VW Crafter habe sein Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen können, sodass es zum Zusammenstoß zwischen Skoda und VW kam. Hierbei verletzte sich der 21-Jährige leicht.

Aufgrund des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Die Fahrbahn war, zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, für die Dauer von vier Stunden zumindest teilweise gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

