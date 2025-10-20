Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Couragierte Zeugen retten Mann aus Hafen

Peenemünde (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Montags, 20. Oktober 2025, 00:30 Uhr, erhielt die Heringsdorfer Polizei Kenntnis von einer hilflosen Person.

Anrufer teilten mit, dass sie im Bereich der Peenemünder Fährstraße Hilferufe einer männlichen Person vernommen hätten. Kurz nach dem Anruf der Hinweisgeber bei der Polizei, konnten sie den Ursprung der Hilferufe ausfindig machen: Ein 41-Jähriger war von einem Boot in der Hafenanlage gefallen. Der verunglückte 41-Jährige konnte in weiterer Folge durch die beiden Hinweisgeber aus dem Wasser gerettet werden. Anschließend kam er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Mit Blick auf die sinkenden Außentemperaturen hätte dieser Sachverhalt auch anders ausgehen können. Er zeigt, wie wichtig Zivilcourage ist und ermutigt hoffentlich auch andere, ebenfalls hinzusehen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten (ohne sich selbst in Gefahr zu bringen) zu handeln, wenn Hilfe gebraucht wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell