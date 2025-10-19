Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Demmin (ots)

Am 18.10.2025 gegen 21:45 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres in der Jarmener Straße in Demmin einen Fahrradfahrer fest. Auf Grund seiner sehr auffälligen Fahrweise entschlossen sie sich ihn einer Kontrolle zu unterziehen und hielten ihn an. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo durch einen Arzt eine beweissichernde Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 43-jährigen deutschen Fahrradfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell