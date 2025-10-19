PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Demmin (ots)

Am 18.10.2025 gegen 21:45 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres in der Jarmener Straße in Demmin einen Fahrradfahrer fest. Auf Grund seiner sehr auffälligen Fahrweise entschlossen sie sich ihn einer Kontrolle zu unterziehen und hielten ihn an. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo durch einen Arzt eine beweissichernde Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 43-jährigen deutschen Fahrradfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 16:04

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

    Ferdinandshof (ots) - Am heutigen Tag um 12:39 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall auf der B109 am Abzweig Aschersleben gemeldet. Der 45-jährige deutsche Fahrer eines Transporters fuhr aus Richtung Aschersleben kommend in Richtung Ferdinandshof. Beim Überfahren der B 109 übersah er den, aus Richtung Anklam kommenden, Pkw Renault. Der 21-jährige deutsche Fahrer des Pkw konnte trotz einer ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 04:55

    POL-NB: Brand im Erdgeschoss eines Hochhauses

    Neubrandenburg (ots) - Am 18.10.2025 gegen 02:10 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg, dass es im Erdgeschoss eines Hochhauses in der Einsteinstrasse in 17036 Neubrandenburg zu einer starke Rauchentwicklung kommt. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevier Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der Brandherd festgestellt werden. Dieser befand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren