Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahrradfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt
Demmin (ots)
Am 18.10.2025 gegen 21:45 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres in der Jarmener Straße in Demmin einen Fahrradfahrer fest. Auf Grund seiner sehr auffälligen Fahrweise entschlossen sie sich ihn einer Kontrolle zu unterziehen und hielten ihn an. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo durch einen Arzt eine beweissichernde Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 43-jährigen deutschen Fahrradfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell