BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 3

Bielefeld / Oelde (ots) - Am Mittwochnachmittag (25. Juni) hat ein 45-jähriger Mann in einem Regionalzug von Rheda-Wiedenbrück nach Bielefeld mehrere Frauen bedroht und unsittlich angefasst. Im Hauptbahnhof Bielefeld nahmen ihn Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bielefeld in Empfang und übergaben den Mann an die Bundespolizei. Gegen den türkischen ...

