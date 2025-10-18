Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Erdgeschoss eines Hochhauses

Neubrandenburg (ots)

Am 18.10.2025 gegen 02:10 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg, dass es im Erdgeschoss eines Hochhauses in der Einsteinstrasse in 17036 Neubrandenburg zu einer starke Rauchentwicklung kommt. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevier Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der Brandherd festgestellt werden. Dieser befand sich im Erdgeschoss eines elfstöckigen Wohnhauses. In diesem sind Büroräume untergebracht. Durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr konnte der Brand sehr schnell gelöscht werden. Diese befanden sich mit sieben Fahrzeugen und 15 Kameraden im Einsatz. Durch den Brand kam es zu einer starker Rauchentwicklung, es wurden jedoch, durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte, keine Personen gefährdet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Brand machen kann wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell