Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Peenebrücke beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Anklam (ots)

Bereits im Zeitraum vom 06. Oktober 2025, 16:00 Uhr bis 13. Oktober 2025 gegen 09:00 Uhr kam es in der Anklamer Mauerstraße zu einer Sachbeschädigung an der Peenebrücke. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe, welche als Teil der Lärmschutzwand fungiert.

Der an der Glasscheibe entstandene Schaden wird auf mindestens 5.000, - Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

