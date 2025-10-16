PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeug brennt vor Selliner Hotel

Sellin (ots)

Am Dienstag (14. Oktober 2025) wurde die Polizei um 23:00 Uhr zu einem Brand nach Sellin gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Fahrzeug vor einem Selliner Hotel. Die Feuerwehr war mit 18 Kameraden vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Ford aus Bremen wurde durch den Brand stark beschädigt. Ein daneben parkender Toyota aus Hamburg wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Ein Brandursachenermittler kam ebenfalls zum Einsatz.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

