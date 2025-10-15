PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Personen zwischen Liepe und Grüssow

PR Heringsdorf (ots)

Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 16:42 Uhr, ereignete sich zwischen den Ortschaften Liepe und Grüssow ein Verkehrsunfall bei dem eine 21-jährige Einheimische schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die junge Frau mit ihrem Pkw Mercedes-Benz die Straße aus Richtung Liepe kommend in Richtung Grüssow. In einer Linkskurve kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei einen am Straßenrand stehenden Baum, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Zeugen, die den Unfall beobachteten, leisteten Erste Hilfe und alarmierten umgehend Rettungskräfte und Polizei. Zudem informierten sie den Vater der Fahrzeugführerin, der kurze Zeit später am Unfallort eintraf.

Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg geflogen.

Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

  • 15.10.2025 – 16:37

    POL-NB: PKW stößt mit Transporter zusammen

    Cölpin / B104 (ots) - Heute Mittag gegen 12.55 Uhr hat es einen Unfall auf der B104 zwischen Cölpin und Alt Käbelich kurz hinter dem Abzweig nach Neu Käbelich gegeben. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein 45-Jähriger mit seinem Sprinter auf der Strecke nach links abbiegen wollte. Eine 25-Jährige überholte mit ihrem PKW gerade und stieß seitlich in den Transporter hinein, da der sich schon im Abbiegevorgang ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:53

    POL-NB: Zwei PKW an Kreuzung zusammengestoßen

    Altentreptow (ots) - Auf der Landesstraße 35 in Altentreptow ist es heute Morgen gegen 04.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen. Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte ein 34-jähriger Rumäne an der Kreuzung zum Gewerbehof nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen 28-jährigen Deutschen, der aus Richtung Neubrandenburg kam. Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leichtverletzt. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 07:22

    POL-NB: Dachstuhlbrand in Sundhagen beschäftigt viele Einsatzkräfte

    Sundhagen (ots) - Am gestrigen Dienstag (14. Oktober 2025) wurde die Polizei um 22:50 Uhr zu einem Brand nach Sundhagen gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte der Dachstuhl eines im Bau befindlichen Hauses. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden, hervorgerufen durch den Löscheinsatz, von ...

    mehr
