Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhlbrand in Sundhagen beschäftigt viele Einsatzkräfte

Sundhagen (ots)

Am gestrigen Dienstag (14. Oktober 2025) wurde die Polizei um 22:50 Uhr zu einem Brand nach Sundhagen gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte der Dachstuhl eines im Bau befindlichen Hauses. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden, hervorgerufen durch den Löscheinsatz, von circa 30.000 Euro. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Sundhagen und Grimmen mit acht Einsatzfahrzeuge vor Ort.

Für die Untersuchung des Brandortes kommt am heutigen Mittwoch (15. Oktober 2025) ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell