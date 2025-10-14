PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Unbekannte brechen in Freilichtmuseum ein und stehlen historische Gegenstände

Torgelow (ots)

Am gestrigen Montagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in Torgelow gemeldet.

Zwischen Freitag, dem 10. Oktober 2025 18:00 Uhr und Montag, dem 13. Oktober 2025 10:00 Uhr brachen bislang unbekannte Tatverdächtige offenbar in Hütten des Geländes des Freilichtmuseums "Castrum Turglowe" in der Friedrichstraße in Torgelow ein.

Dort entwendeten sie nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen einen historischen Bogen mit Pfeilen sowie mehrere Schlüssel im geschätzten Gesamtwert von ca. 380 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht nach Zeugen, welche im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

