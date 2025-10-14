PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Stromkasten verursacht hohen Schaden

Dierhagen (ots)

Am gestrigen Montag (13. Oktober 2025) wurde die Polizei gegen 16:50 Uhr in die Chausseestraße nach Dierhagen gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand setzten bislang unbekannte Täter einen Stromkasten in Brand. Die Feuerwehr war beim Eintreffen der Polizei bereits vor Ort und löschte den Brand. Ein Mobilfunkmast musste stromlos geschalten werden. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Ebenso war ein Brandursachenermittler vor Ort.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und der Störung von Kommunikationsanlagen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei folgende Person:

   - Männlich, circa 1,50 Meter groß, Vollbart,
   - er trug eine Schwarze Jacke mit der Rückenaufschrift "Alpha 
     Industries",
   - er fuhr ein olivgrünes Mountainbike.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur gesuchten Person oder relevante Angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 8750, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

