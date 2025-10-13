PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Sundhagen/Miltzow (ots)

Am 13.10.2025, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der L30 zwischen 
Reinberg und Stahlbrode ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten 
Fahrzeugen.
Der 26-jährige deutsche Fahrer eines Muldenkippers befuhr die L30 aus
Richtung Reinberg kommend. Auf der Strecke beabsichtigte er in eine 
dortige Einmündung abzubiegen.
Der 43-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades wollte in diesem 
Moment diese Baumaschine überholen. In dessen Folge kam es zur 
Kollision beider Fahrzeuge.
Der Fahrer des Motorrades erlitt schwere, möglicherweise auch 
lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber
in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.
Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines 
Sachverständigen der DEKRA angeordnet.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die 
Kriminalpolizei aufgenommen.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 18:45

    POL-NB: Betrunkener Motorradfahrer verursacht einen Verkehrsunfall

    Ueckermünde (ots) - Am 13.10.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in der Ortslage Meiersberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades der Hyosung befuhr die L 28 aus Richtung Ueckermünde kommend in Richtung Ferdinandshof. Kurz vor der Ortschaft Meiersberg überholte er mit seinem Fahrzeug eine Fahrzeugkolonne. Hierzu beschleunigte er sein Motorrad. Auf Grund dessen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:33

    POL-NB: Möglicher Pfandbetrug von über 1200 Euro

    Waren (Müritz) (ots) - Die Kriminalpolizei Waren ermittelt aktuell wegen des Verdachts des Betrugs mit Pfandflaschen und Pfandkisten gegen zwei Männer. Ein 20- und ein 23-jähriger Syrer fielen Sonnabendnachmittag bei einem Einkaufsmarkt in der Teterower Straße in Waren mit ihren extrem hohen Mengen an Leergut mehreren Leuten auf. Die Männer hatten alles in einem Transporter mit Leipziger Kennzeichen. Sie luden am ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:41

    POL-NB: Umfahrene Absperrung endet mit viel Zeitverlust

    Woldegk (ots) - Ein 49-jähriger Transporterfahrer traf heute Morgen gegen 08.20 Uhr auf der Landstraße 281 zwischen Woldegk und Friedland auf einen Baustellenabschnitt. Er nahm die aufgestellten Absperrungen zur Seite und fuhr weiter. Bis er an einer Stelle, an der die Straße ausgehoben ist, quasi mit einem Sprung mit dem Fahrzeug in einer Grube landete und dort nicht mehr raus kam. Der Absatz war etwa 1,3 Meter tief. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren