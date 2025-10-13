Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Sundhagen/Miltzow (ots)

Am 13.10.2025, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der L30 zwischen Reinberg und Stahlbrode ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige deutsche Fahrer eines Muldenkippers befuhr die L30 aus Richtung Reinberg kommend. Auf der Strecke beabsichtigte er in eine dortige Einmündung abzubiegen. Der 43-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades wollte in diesem Moment diese Baumaschine überholen. In dessen Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Motorrades erlitt schwere, möglicherweise auch lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

