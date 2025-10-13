PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Umfahrene Absperrung endet mit viel Zeitverlust

Woldegk (ots)

Ein 49-jähriger Transporterfahrer traf heute Morgen gegen 08.20 Uhr auf der Landstraße 281 zwischen Woldegk und Friedland auf einen Baustellenabschnitt. Er nahm die aufgestellten Absperrungen zur Seite und fuhr weiter. Bis er an einer Stelle, an der die Straße ausgehoben ist, quasi mit einem Sprung mit dem Fahrzeug in einer Grube landete und dort nicht mehr raus kam. Der Absatz war etwa 1,3 Meter tief. Er versuchte noch zu drehen und fuhr sich dann erst recht fest.

Ein Beobachter des Ganzen rief die Polizei. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Baustelle wurde vereinbart, dass aufgrund der aktuell notwendigen Arbeiten an der Baustelle der festgefahrene Transporter erst morgen Früh geborgen wird.

Das Fahrzeug hat mehrere größere Beschädigungen. Ein Sachschaden wird wahrscheinlich erst morgen nach der Bergung geschätzt werden können.

Der 49-jährige Pole wurde von einem Kollegen abgeholt. Sie mussten noch das Material, das der Mann im Transporter hatte und ausliefern sollte, umladen. Dann konnte er weiterfahren - mit sehr viel mehr Zeitverlust als bei Nutzung der offiziellen Umleitung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:01

    POL-NB: Rügen-Challenge - Polizei zieht positives Fazit

    Insel Rügen (ots) - Der Polizeieinsatz anlässlich der 15. Rügen-Challenge am vergangenen Wochenende (13. Oktober 2025) verlief aus Sicht der Polizei erfolgreich. Während des Radrennens, das etwa 200 Radsportler anzog, kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen mit Auswirkungen auf die gesamte Insel Rügen. Die Sicherheit des Verkehrs wurde durch verkehrslenkende und -regulierende Maßnahmen gewährleistet. Die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 03:41

    POL-NB: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der B109 bei Karlsburg (LK V-G)

    Karlsburg (ots) - Am 12.10.2025, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich auf der B109 zwischen den Ortschaften Karlsburg und Klein Bünzow ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW mit ihrem 20-jährigen deutschen Beifahrer die B109 aus Karlsburg kommend in Richtung Anklam. Aufgrund eines plötzlichen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 03:06

    POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Carports in Neu Canow (LK MSE)

    Wustrow (LK MSE) (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über den Brand eines Schuppens in der Bungalowsiedlung in Neu Canow informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Schuppen in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen Carport und einen weiteren Schuppen über. Ein Übergreifen der Flammen auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren