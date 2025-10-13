Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Umfahrene Absperrung endet mit viel Zeitverlust

Woldegk (ots)

Ein 49-jähriger Transporterfahrer traf heute Morgen gegen 08.20 Uhr auf der Landstraße 281 zwischen Woldegk und Friedland auf einen Baustellenabschnitt. Er nahm die aufgestellten Absperrungen zur Seite und fuhr weiter. Bis er an einer Stelle, an der die Straße ausgehoben ist, quasi mit einem Sprung mit dem Fahrzeug in einer Grube landete und dort nicht mehr raus kam. Der Absatz war etwa 1,3 Meter tief. Er versuchte noch zu drehen und fuhr sich dann erst recht fest.

Ein Beobachter des Ganzen rief die Polizei. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Baustelle wurde vereinbart, dass aufgrund der aktuell notwendigen Arbeiten an der Baustelle der festgefahrene Transporter erst morgen Früh geborgen wird.

Das Fahrzeug hat mehrere größere Beschädigungen. Ein Sachschaden wird wahrscheinlich erst morgen nach der Bergung geschätzt werden können.

Der 49-jährige Pole wurde von einem Kollegen abgeholt. Sie mussten noch das Material, das der Mann im Transporter hatte und ausliefern sollte, umladen. Dann konnte er weiterfahren - mit sehr viel mehr Zeitverlust als bei Nutzung der offiziellen Umleitung.

