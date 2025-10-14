Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall am Pommerndreieck

Süderholz (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es kurz vor 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Kreuzung Pommerndreieck in der Gemeinde Süderholz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger deutscher Audifahrer die Bundesstraße 194 aus Richtung Demmin in Richtung Grimmen. Auf Höhe der Kreuzung Pommerndreieck wollte er nach rechts zur Tankstelle abbiegen.

Dabei übersah der 40-Jährige offenbar den auf dem Fahrradweg in gleicher Richtung fahrenden 54-jährigen deutschen Fahrradfahrer. Der 54-Jährige missachtete augenscheinlich die Vorfahrt des Audi und fuhr auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er trug keinen Fahrradhelm. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,00 Euro.

Bei dem Audifahrer wurde zudem Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Die Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

