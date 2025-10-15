Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei PKW an Kreuzung zusammengestoßen

Altentreptow (ots)

Auf der Landesstraße 35 in Altentreptow ist es heute Morgen gegen 04.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen. Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte ein 34-jähriger Rumäne an der Kreuzung zum Gewerbehof nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen 28-jährigen Deutschen, der aus Richtung Neubrandenburg kam.

Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leichtverletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war nach dem Unfall bis kurz vor 07.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell