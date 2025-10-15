PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei PKW an Kreuzung zusammengestoßen

Altentreptow (ots)

Auf der Landesstraße 35 in Altentreptow ist es heute Morgen gegen 04.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen. Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte ein 34-jähriger Rumäne an der Kreuzung zum Gewerbehof nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen 28-jährigen Deutschen, der aus Richtung Neubrandenburg kam.

Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leichtverletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war nach dem Unfall bis kurz vor 07.00 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 07:22

    POL-NB: Dachstuhlbrand in Sundhagen beschäftigt viele Einsatzkräfte

    Sundhagen (ots) - Am gestrigen Dienstag (14. Oktober 2025) wurde die Polizei um 22:50 Uhr zu einem Brand nach Sundhagen gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte der Dachstuhl eines im Bau befindlichen Hauses. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden, hervorgerufen durch den Löscheinsatz, von ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:39

    POL-NB: Polizei stellt Dieb - Tatverdächtiger in Haft

    LK VG, Strasund (ots) - Bereits am Sonntag, 12.Oktober 2025, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Pasewalker Bahnhofstraße. Zuvor wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, welche sich in einem Pflegeheim aufgehalten und dort potentiell Diebstahlshandlungen begangen haben soll. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 33-jährigen deutschen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:38

    POL-NB: Verkehrsunfall am Pommerndreieck

    Süderholz (ots) - Am heutigen Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es kurz vor 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Kreuzung Pommerndreieck in der Gemeinde Süderholz. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger deutscher Audifahrer die Bundesstraße 194 aus Richtung Demmin in Richtung Grimmen. Auf Höhe der Kreuzung Pommerndreieck wollte er nach rechts zur Tankstelle abbiegen. Dabei übersah der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren