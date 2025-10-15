Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW stößt mit Transporter zusammen

Cölpin / B104 (ots)

Heute Mittag gegen 12.55 Uhr hat es einen Unfall auf der B104 zwischen Cölpin und Alt Käbelich kurz hinter dem Abzweig nach Neu Käbelich gegeben. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein 45-Jähriger mit seinem Sprinter auf der Strecke nach links abbiegen wollte. Eine 25-Jährige überholte mit ihrem PKW gerade und stieß seitlich in den Transporter hinein, da der sich schon im Abbiegevorgang befand. Durch den Unfall überschlug sich der PKW und kam hinter einer Leitplanke auf dem Dach zum Liegen.

Die PKW-Fahrerin, ihr Kind und auch der Sprinterfahrer wurden vorsorglich ins Klinikum mitgenommen. Mit Stand von 15.00 Uhr wurden sie als leichtverletzt eingestuft.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

