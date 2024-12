POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unfall in der Wilstedter Straße - Polizei sucht Zeugen

Rickling / Trappenkamp (ots) - In den Ortschaften Rickling, Trappenkamp und Wankendorf (Kreis Plön) ist es in den letzten Tagen zu Aufbrüchen von insgesamt drei Snackautomaten gekommen, bei denen unbekannte Täter jeweils gewaltsam die Geldkassetten entnahmen und in der Gesamtsumme einen niedrigen vierstelligen ...

mehr