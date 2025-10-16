PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrüger wieder erfolgreich in Stralsund

Stralsund (ots)

Der Polizei in Stralsund wurden am gestrigen Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, gleich zwei Betrüge angezeigt.

Eine 77-jährige Deutsche aus Stralsund hat fast 80.000 Euro an einen Liebesbetrüger im Internet verloren. Der Mann kontaktierte sie über Facebook. Über mehrere Monate hielten sie engen Kontakt. Auf Grund der vielen ausgetauschten Nachrichten ging die 77-Jährige von einer Liebesbeziehung aus. Später gab der vermeintliche Deutsch-Engländer an, beraubt worden und krank zu sein und erbat finanzielle Hilfe der 77-Jährigen. Sie tätigte mehrere Überweisungen, wurde aber schließlich skeptisch und ging zur Polizei.

Das Konto eines 57-jährigen deutschen Stralsunders wurde offenbar gehackt. Ihm entstand ein Schaden von etwa 21.000 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

Diese Beispiele zeigen wieder, wie professionell Betrüger vorgehen. Darum rät die Polizei:

   - Überweisen Sie kein Geld an Online-Partner - nie, auch nicht 
     "für Reise/Flug/Notfall",
   - Prüfen Sie die Identität, Bilder können via Rückwärtssuche 
     geprüft werden,
   - Misstrauen Sie vorschnellen Liebesbekundungen,
   - Teilen Sie keine persönlichen Dokumente (Ausweise,-Fotos oder 
     finanzielle Details),
   - Verwenden Sie starke Passwörter,
   - Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) 
     aktivieren,
   - Geben Sie niemals Zugangsdaten, TANs oder Codes per E-Mail oder 
     Telefon preis,
   - Klicken Sie keine Links in unaufgeforderten Mails an,
   - Halten Sie Ihre Geräte aktuell.

Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:49

    POL-NB: Fahrzeug brennt vor Selliner Hotel

    Sellin (ots) - Am Dienstag (14. Oktober 2025) wurde die Polizei um 23:00 Uhr zu einem Brand nach Sellin gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Fahrzeug vor einem Selliner Hotel. Die Feuerwehr war mit 18 Kameraden vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Ford aus Bremen wurde durch den Brand stark beschädigt. Ein daneben parkender Toyota aus Hamburg wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 04:46

    POL-NB: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

    Greifswald (ots) - Am Mittwochabend, dem 15.10.25, gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Grimmer Straße in Greifswald zwischen einem PKW und einem Krad, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 77-jährige Greifswalderin mit ihrem PKW Ford von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Grimmer Straße, um nach links in Richtung Bahnhof zu fahren. Ein aus Richtung ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 04:35

    POL-NB: Brand in einer Ferienwohnung löst Feuerwehreinsatz aus

    PHR Bergen (ots) - Am Mittwochabend, dem 15.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldet die IRLST des Landkreises Vorpommern-Rügen einen Brand auf dem Naturcampingplatz Zicker. Das Polizeihauptrevier Bergen entsandt umgehend Kräfte zum Brandort. Vor Ort waren bereits 23 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, die den Brand schnell lokalisierten und unter Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren