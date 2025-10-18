PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Ferdinandshof (ots)

Am heutigen Tag um 12:39 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein 
Verkehrsunfall auf der B109 am Abzweig Aschersleben gemeldet.
Der 45-jährige deutsche Fahrer eines Transporters fuhr aus Richtung 
Aschersleben kommend in Richtung Ferdinandshof. Beim Überfahren der B
109 übersah er den, aus Richtung Anklam kommenden, Pkw Renault. Der 
21-jährige deutsche Fahrer des Pkw konnte trotz einer eingeleiteten 
Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.
Durch die Kollision wurde der 45-Jährige lebensbedrohlich verletzt 
und musste mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein 
umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Pkw 
wurde leichtverletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen 
werden. Seine beiden Mitinsassen blieben unverletzt.
An beiden, nicht mehr fahrbereiten, Fahrzeugen entstand ein 
Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.
Die B109 war für die Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme 
und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt.
Die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Ferdinandshof und 
Meiersberg, der Rettungsdienst und ein Notarzt kamen ebenfalls 
Einsatz.
Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleistelle
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

