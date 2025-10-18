Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Ferdinandshof (ots)

Am heutigen Tag um 12:39 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall auf der B109 am Abzweig Aschersleben gemeldet. Der 45-jährige deutsche Fahrer eines Transporters fuhr aus Richtung Aschersleben kommend in Richtung Ferdinandshof. Beim Überfahren der B 109 übersah er den, aus Richtung Anklam kommenden, Pkw Renault. Der 21-jährige deutsche Fahrer des Pkw konnte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der 45-Jährige lebensbedrohlich verletzt und musste mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Pkw wurde leichtverletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Seine beiden Mitinsassen blieben unverletzt. An beiden, nicht mehr fahrbereiten, Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Die B109 war für die Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Ferdinandshof und Meiersberg, der Rettungsdienst und ein Notarzt kamen ebenfalls Einsatz. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

