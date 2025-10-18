PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin missachtet die Vorfahrt und verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grimmen (ots)

Am 18.10.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Ortschaft Poggendorf an der Kreuzung L26 / B194 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 66-jährige deutsche Fahrzeugführerin eine Geländewagen Volvo in der Ortslage Poggendorf die Greifswalder Straße aus Richtung Kandelin kommend in Richtung Rakow. An der Kreuzung Greifswalder Straße (L26) / Loitzer Straße (B194) beachtete sie die Vorfahrt eines auf der B194 fahrenden PKW VW Passat eines 37-jährigen deutschen Fahrzeugführers nicht, Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer und im PKW VW Passat eine weibliche Beifahrerin leicht verletzt. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

