POL-KN: (Sulz am Neckar
Lkr. Rottweil) - Einbruch in Jugendzentrum - Polizei bittet um Hinweise (26.-28.10.2025)
Sulz am Neckar (ots)
Zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagmittag, 13:15 Uhr sind Unbekannte in das Jugendzentrum in der Rottweiler Straße eingebrochen.
Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Elektrogeräte, sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07454 9274-6 beim Polizeiposten Sulz zu melden.
