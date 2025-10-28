PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wallhausen) Diebstähle aus unverschlossenen Autos - Polizei rät erneut: keine Wertsachen im Fahrzeug lassen und richtig abschließen!

KN-Wallhausen (ots)

Erneut haben unbekannte Täter aus unverschlossenen Autos Beute gemacht. Im Zeitraum zwischen Samstag um Mitternacht und Sonntagvormittag entwendeten sie aus einem im Möwenweg abgestellten und nicht abgeschlossenen Wagen Bargeld und Wertsachen. Im weiteren Umfeld waren die Täter zudem an zwei weiteren Autos erfolgreich.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, keinerlei Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen liegenzulassen und immer richtig abzuschließen!

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

