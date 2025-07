Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermeintlich professionelle Dachdecker unterwegs

Waldbreitbach (ots)

Am 09.07.2025 traten vermeintlich professionelle Dachdecker in Waldbreitbach in Erscheinung. In zwei Fällen boten diese den Geschädigten an, deren Dächer sowie Dachrinnen für einen vergleichsweise niedrigen Preis zu erneuern. Nachdem die Arbeiten fast abgeschlossen waren, forderten die Täter unverhältnismäßig hohe Geldbeträge von den Geschädigten, bevor sie sich von den Örtlichkeiten entfernten.

Derzeit liegen keine konkreten Täterhinweise vor. In beiden Fällen wurden jedoch zwei weiße Transporter durch die Täter genutzt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu den Täterfahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Weiterhin ergeht die Bitte, bei solch dubiosen Haustürgeschäften im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell