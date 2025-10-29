Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der K5945 vom 22.10.2025 (29.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch, den 22.10.2025, ist es gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6143740).

Im Zuge der Ermittlungen gab es nun einen weiteren Hinweis:

Laut Angaben der Beteiligten und Ersthelfern fuhr unmittelbar vor der Opel-Fahrerin ein weiteres Fahrzeug aus Neuhausen ob Eck in Richtung Tuttlingen. Dieses Fahrzeug hielt nach dem Unfall an und leistete Hilfe. Noch bevor die Polizei eintraf, fuhr das Fahrzeug davon, ohne dass die Personen oder das Fahrzeug bekannt sind. Es wird angenommen, dass die Insassen dieses Fahrzeugs möglicherweise wichtige Zeugenaussagen zum Unfallhergang machen können.

Die Polizei bittet daher um Hinweise zu diesem Fahrzeug und den Insassen. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 beim Verkehrsdienst Zimmern zu melden.

