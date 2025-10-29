Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Unfallflucht nach Wendevorgang - Polizei bittet um Hinweise (27.10.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagvormittag, zwischen 09:45 Uhr und 11:45 Uhr, ist ein unbekanntes Fahrzeug beim Wenden in der Lindenstraße gegen eine Mauer gefahren und anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit geflüchtet.

Der Unbekannte befuhr die Lindenstraße, als es im Zuge von Bauarbeiten zu einer Vollsperrung der Straße kam. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer versuchte, zu wenden und dabei mit dem Fahrzeug gegen die Mauer eines dortigen Grundstücks stieß. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

