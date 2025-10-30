Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Im Haselbusch" - gelber Ford Focus angefahren und geflüchtet (29.10.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen, im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 09.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein am rechten Fahrbahnrand der Straße "Im Haselbusch" geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer streifte den auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellten gelben Ford Focus und entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von über 2.500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

