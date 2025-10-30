Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle (29.10.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag flüchtete ein Rollerfahrer vor einer Polizeikontrolle, konnte jedoch schließlich festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 16 Uhr wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Singen einen Motorroller-Fahrer in der Freiheitsstraße kontrollieren. Zunächst hielt der Fahrer an, beschleunigte dann aber und flüchtete in die Erzbergerstraße und weiter über die Hauptstraße in die Schaffhauser Straße. Der Fahrer reagierte auf keine Anhaltesignale und fuhr trotz des beim Streifenwagen eingeschalteten Blaulichts und Sondersignal weiter. In der Kanalstraße verringerte er seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand, stieg vom Roller ab und flüchtete zu Fuß in die Zelglestraße. In einem Hinterhof stellten die Beamten den 36-jährigen Mann schließlich fest.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Motorroller nicht versichert ist. An dem Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 angebracht. Zu dem bestanden zwei offene Vollstreckungshaftbefehle, dessen Zahlung der 36-Jährige bislang nicht nachkam. Nach Zahlung der offenen Beträge konnte er zu Fuß das Polizeirevier verlassen.

