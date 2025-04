Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtslose Fahrweise - Geschädigte gesucht

Straßenhaus (ots)

Am 01.04.2025, gegen 14 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen rasant fahrenden, dunklen BMW mit Westerwälder (WW) Ortskennung. Dieser habe bereits mehrfach Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen überholt, wodurch teilweise der Gegenverkehr abbremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Aktuell würde dieser die Strecke B256 zwischen Bonefeld und Straßenhaus befahren. In der Folge sollte der BMW durch einen Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Straßenhaus in Höhe der Bell-Oil Tankstelle Oberhonnefeld-Gierend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hier versucht der 22-jährige Fahrzeugführer aus Koblenz, sich der beabsichtigten Kontrolle durch wegfahren zu entziehen. Wenige Meter weiter, noch vor dem dortigen Kreisverkehr, verunfallte das flüchtende Fahrzeug. Der Grund des Fluchtversuches stellte sich auch schnell heraus. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert. Zeugen, bzw. Geschädigte der Fahrweise zuvor, werden gebeten mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

