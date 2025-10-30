POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße - Schwarzer Renault Arkana angefahren und geflüchtet (28.10.2025)
Oberndorf am Neckar (ots)
Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße ereignet hat.
Ein Unbekannter kollidierte mit einem dort abgestellten schwarzen Renault Arkana - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - am vorderen Stoßfänger. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen entfernte sich der Verursacher jedoch anschließend einfach von der Unfallstelle.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0 entgegen.
