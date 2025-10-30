PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Radunfälle auf Zufahrtsstraße zum Schloßhof - Zwei Radfahrer schwer verletzt (29.10.2025)

Schramberg (ots)

Am Mittwochnachmittag haben sich auf der Zufahrtsstraße zum Schloßhof zwei Radunfälle ereignet, bei denen sich zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen haben.

Gegen 14:45 Uhr kam ein 76-jähriger Radfahrer, als Mitglied einer Radgruppe, beim Abfahren der Zufahrtsstraße zum Schloßhof in einer starken Linkskurve zu Fall. Aufgrund von nassen Fahrbahnbereichen, die mit Laub und Baumnadeln bedeckt waren, blockierten seine Bremsen, was zu einem Sturz auf den schlüpfrigen Untergrund führte. Der Radfahrer geriet von der Straße ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Unmittelbar nach dem Sturz des 76-Jährigen stürzte ein 71-jähriger Radfahrer der gleichen Radgruppe, der den Unfall des Vordermannes aufgrund des Abstands jedoch nicht bemerkte. Der 71-Jährige zog sich durch den Sturz ebenfalls schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 76-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

