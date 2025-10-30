POL-KN: (VS-Villingen, B 33
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert 10.000 Euro Schaden (29.10.2025)
VS-Villingen - B 33 (ots)
Auf der Einmündung der Bundesstraße 33 und der Obereschacher Straße hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Gegen 21 Uhr musste eine 54-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt halten. Eine 38-Jährige in einem Renault bemerkte das zu spät und fuhr dem BMW auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.
