PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert 10.000 Euro Schaden (29.10.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Auf der Einmündung der Bundesstraße 33 und der Obereschacher Straße hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Gegen 21 Uhr musste eine 54-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt halten. Eine 38-Jährige in einem Renault bemerkte das zu spät und fuhr dem BMW auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren