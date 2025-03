Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Polizeiautobahnstation Montabaur setzt auf Sicherheit: Erfolgreiche Kontrolle zum Thema Sicherheitsgurt

Heiligenroth (ots)

Am heutigen Vormittag wurden zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr im Rahmen der aktuellen Kontrollwoche mit dem Themenschwerpunkt "Sicherheitsgurt" an den Anschlussstellen Montabaur an der BAB 3 und Höhr-Grenzhausen an der BAB 48 Kontrollstellen betrieben. Durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Montabaur und Mendig sowie der Verkehrsdirektion und Bereitschaftspolizei Koblenz konnten sowohl Verstöße zum Themenschwerpunkt und andere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Weiterhin wurden Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Insgesamt wurde die erhebliche Anzahl von 75 Gurtverstößen geahndet. Infolgedessen wurden die Fahrzeugführer in einem verkehrserzieherischen Gespräch sensibilisiert und auf die hohe Zahl von Verkehrsunfällen mit schwerem bis zu tödlichem Ausgang im letzten Jahr hingewiesen. Die durchgeführten Kontrollen stießen vornehmlich auf positive Resonanz und die kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig.

