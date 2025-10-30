Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Fünf Autos beschädigt - Zeugenaufruf (29.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter mehrere Autos beschädigt. An den im Stadtgebiet Schwenningens geparkten Wagen schlug der Vandale verschiedene Scheiben ein. Doch damit nicht genug, tat er selbiges noch an einem Wohnhaus in der Nähe. Es soll sich um eine Person mit einer dunklen Jacke, rotem Oberteil und schwarzer Hose gehandelt haben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt, unter der Nummer 07720 / 85000, das Polizeirevier Schwenningen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell