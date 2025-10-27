Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Lübbecke (ots)

(SN) Bei einem mutmaßlichen Alleinunfall hat sich am Freitagmittag eine Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte die 51-Jährige mit ihrem Pedelec gegen 12.15 Uhr die Gehlenbecker Straße aus Richtung der Berliner Straße kommend befahren. Dabei touchierte die Lübbeckerin kurz vor der Einmündung zur Bleichstraße offenbar einen rechtsseitig verlaufenden Bordstein und stürzte daraufhin mit dem Rad zu Boden.

Eine Ersthelferin bemerkte dies und kümmerte sich bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes um die Radfahrerin. Nach einer Erstversorgung wurde die Frau mittels RTW ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell