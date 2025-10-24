Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Freiherr-vom-Stein-Straße (B61) - vier Personen verletzt

Porta Westfalica (ots)

(DM) Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend auf der Freiherr-vom-Stein-Straße (B61) in Porta Westfalica-Barkhausen sind insgesamt vier Personen verletzt worden - darunter eine Person lebensgefährlich sowie zwei Personen schwer und.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mindener gegen 23 Uhr mit einem VW die regennasse Freiherr-vom-Stein-Straße in Fahrtrichtung Minden. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 17-jähriger Mindener, auf der Rückbank ein 20-jähriger Mitfahrer - ebenfalls aus Minden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der 20-Jährige im Bereich des Drachenfliegerlandeplatzes zu einem Überholmanöver an. Dabei geriet der Pkw offenbar ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 24-jährigen Fahrers aus Bad Oeynhausen.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der auf der Rückbank sitzende Mitfahrer zog sich den Erkenntnissen zufolge lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 17-Jährige wurde mit offenbar leichten Verletzungen im Mindener Klinikum behandelt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Polizei sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu dem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW angefordert wurde, blieb die Bundesstraße an der Unfallörtlichkeit bis in die frühen Morgenstunden für rund sechs Stunden gesperrt. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen und Kräften des Rettungsdienstes waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzgeschehen beteiligt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell