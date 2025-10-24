Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Petershagen-Frille (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein junger Petershäger am Donnerstagmorgen, als er mit seinem Auto die Schaumburger Straße in Frille in Fahrtrichtung Cammer befuhr und dabei von der Fahrbahn abkam.

Bei herbstlichem Wetter und nasser Fahrbahn geriet der Fahranfänger den ersten Ermittlungen zufolge gegen 05:40 Uhr in einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung "Lichtenberg", nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr daraufhin über eine angrenzende Weide, durchbrach dort den Zaun und überquerte anschließend erneut die Schaumburger Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite kollidierte der Pkw mit einer rund 50 Zentimeter hohen Mauer eines Wohnhauses und kam so zum Stehen.

Der 18-Jährige wurde nach Erstversorgung mittels Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum Minden gebracht.

Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schaumburger Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell