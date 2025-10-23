Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte stehlen Bargeld aus Automaten in Reithalle

Espelkamp-Frotheim (ots)

(DM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 21 und 9 Uhr haben bislang unbekannte Täter Bargeld aus einem Automaten in einer Reithalle in Frotheim entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem öffentlich zugänglichen Reitstall in der Stellerieger Straße und öffneten dort gewaltsam einen verschlossenen Automaten, der zur Bedienung eines Pferdesolariums dient. Aus dem Gerät entnahmen sie Münzgeld in einer geringen Summe.

Zudem brachen die Täter eine Tür zu einem weiteren Raum auf, durchsuchten dort mehrere Schränke, entwendeten daraus jedoch nach derzeitigem Stand nichts.

Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell