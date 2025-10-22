Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Serie von Pkw-Aufbrüchen in Lübbecke setzt sich fort

Lübbecke (ots)

(DM) Wie bereits in den letzten Tagen berichtet, wurden in Lübbecke innerhalb kurzer Zeit mehrere Pkw gewaltsam aufgebrochen. Nun sind weitere Fälle hinzugekommen.

Im Bereich der Gasstraße, Jahnstraße und Richard-Wagner-Straße gingen erneut Unbekannte mutmaßlich im Zeitraum des Montagabends bis zum frühen Dienstagmorgen vier Fahrzeuge, unter anderem einen Volvo und einen Opel, an. In allen Fällen wurde jeweils eine Fensterscheibe des Autos zerschlagen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde jedoch in den neuen Fällen nichts entwendet.

Damit hat die Polizei mittlerweile Kenntnis von mindestens 13 Pkw-Aufbrüchen innerhalb weniger Tage im Stadtgebiet Lübbecke. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Die Polizei rät eindringlich dazu, niemals Wertgegenstände oder Objekte, die einen materiellen Wert vermuten lassen, in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Dies gilt auch für versteckte Gegenstände, deren Ablageorte die Täter meist sehr genau kennen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell