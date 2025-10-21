POL-MI: Wohnmobil brennt vollständig aus
Espelkamp (ots)
Ein Wohnmobil ist am Sonntagnachmittag auf dem Wanderparkplatz "Große Aue" an der Fritz-Helmut-Allee in Espelkamp vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der 59-jährige Eigentümer aus Emmerich am Rhein gemeinsam mit seiner Ehefrau, seiner Tochter und dem Familienhund auf der Durchreise befunden. Während das Ehepaar mit dem Hund spazieren ging, hielt sich die Tochter im Wohnmobil auf.
Diese bemerkte gegen 15 Uhr eine Rauchentwicklung innerhalb des Fahrzeuges. Kurz darauf kam es zu einem Brand, der sich rasch ausbreitete. Die Tochter konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Zeitgleich trafen die Eltern am Wohnmobil ein.
Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Wohnmobil nur noch kontrolliert abbrennen lassen, ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell