Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Brände in kurzer Zeit

Minden (ots)

(SN) Vier Brände im Mindener Stadtgebiet - vorwiegend von Mülltonnen - beschäftigten am Wochenende die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Die Polizei überprüft mögliche Zusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise.

Das erste Feuer wurde den Einsatzkräften am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr in der Weserstraße gemeldet. Hier brannte ein Restmüllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kam es zu keinem größeren Schaden. Später gerieten in der Nacht zu Sonntag um kurz nach 1 Uhr in der Bugenhagenstraße zwei Müllcontainer in Brand. Dabei beschädigten die Flammen auch ein geparktes Auto, bevor die Feuerwehr die Flammen ablöschen konnte.

Der nächste Einsatzort befand sich gegen 2.30 Uhr in der Stettiner Straße. Im Bereich einer Grünfläche zwischen zwei Wohnhäusern geriet hier eine hölzerne Pergola in Flammen - unter dieser hatte sich ebenfalls Müll befunden. Auch hier konnten die Brandbekämpfer größere Schäden durch ihr Eingreifen verhindern.

Eine Stunde später meldete man Polizei und Feuerwehr auch in der Hoffstraße zwei brennende Müllcontainer, die seitens der Feuerwehr gelöscht wurden. Zuvor hatten Zeugen einen Knall gehört und zwei Personen bemerkt, die sich von der Hoffstraße kommend hastig über die Dombrede entfernten. Folgende Beschreibungen konnten der Polizei genannt werden. Person 1: etwa 180 cm groß, weißer Pullover, dunkle Jogginghose, Kapuze über dem Kopf. Person 2: etwa 175 cm groß, blauer Trainingsanzug.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung, ob in der Nähe der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer (0571) 88660 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell