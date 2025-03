Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250330- 0339 Frankfurt- Oberrad: Randalierer im Supermarkt

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (29. März 2025) erging die Meldung über den polizeilichen Notruf, dass in einem Supermarkt eine Schlägerei im Gange sei. Die Polizei nahm den Aggressor fest.

Gegen 18:30 Uhr wurden die Polizisten in einen Supermarkt in der Buchrainstraße gerufen. Die Mitarbeiter des Marktes hielten einen Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei. Der 17- Jährige habe zuvor einem anderen Kunden unvermittelt ans Gesäß gefasst und auf diesen eingeschlagen, nachdem dieser sich über das Verhalten echauffierte. Zu Hilfe eilende Mitarbeiter wurden durch den 17- jährigen Randalierer ebenfalls angegriffen. Die Streifen nahmen den jungen Mann fest und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Hier zeigte er sich ebenfalls unkooperativ, sperrte sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da der Tatverdächtige deutlich unter Alkoholeinfluss stand, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Der 17- Jährige muss sich nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil des Kunden, wegen Körperverletzung zum Nachteil der Supermarktmitarbeiter und Widerstand und Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Kollegen verantworten.

