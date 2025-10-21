PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Arbeitsgeräte aus Garage entwendet

Minden (Rodenbeck) (ots)

(DM) Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage auf einem Grundstück an der Portastraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen Mittwoch (15.10.), 17 Uhr, und Montag (20.10.), 7 Uhr die hintere Eingangstür einer Garage mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und beschädigt. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere hochwertige Arbeitsgeräte, darunter auch eine Motorflex, einen Laubbläser und einen Rasenmäher. Zusätzlich wurde eine in der Garage abgestellte Glastür beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf eine mittlere vierstellige Summe.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Portastraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden-Lübbecke zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

