PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall in Stemwede OT Oppendorf, Brockumer Straße

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall in Stemwede OT Oppendorf, Brockumer Straße
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Minden Lübbecke (ots)

Am 23.10.2025, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 58-jähriger PKW Fahrer die Brockumer Straße in Fahrtrichtung Niedersachen. Aus bisher ungeklärte Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf das angrenzende Feld geschleudert. Der Fahrer wurde in dem stark beschädigten Opel eingeklemmt,von der Feuerwehr befreit und notärztlich versorgt. Der Fahrzeugführer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Es befanden sich keine weiteren Personen im PKW. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld wurde angefordert. Die Unfallstelle ist zur Zeit noch voll gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:42

    POL-MI: Unbekannte stehlen Bargeld aus Automaten in Reithalle

    Espelkamp-Frotheim (ots) - (DM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 21 und 9 Uhr haben bislang unbekannte Täter Bargeld aus einem Automaten in einer Reithalle in Frotheim entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem öffentlich zugänglichen Reitstall in der Stellerieger Straße und öffneten dort gewaltsam einen verschlossenen Automaten, der zur Bedienung eines ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:06

    POL-MI: Polizei ahndet zahlreiche Verkehrsverstöße

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (DM) Im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachungen stellte die Polizei am vergangenen Samstagabend in Bad Oeynhausen zahlreiche Verkehrsverstöße fest und stellte mehrere Fahrzeuge der sogenannten Autoposer- und Tuningszene fest. Die Gesamtbilanz des Einsatzes: 2 Strafanzeigen, 23 OWi-Anzeigen und 153 Verwarngelder. Im Detail wurden bei einer innerörtlichen Geschwindigkeitsüberwachung auf ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:51

    POL-MI: Serie von Pkw-Aufbrüchen in Lübbecke setzt sich fort

    Lübbecke (ots) - (DM) Wie bereits in den letzten Tagen berichtet, wurden in Lübbecke innerhalb kurzer Zeit mehrere Pkw gewaltsam aufgebrochen. Nun sind weitere Fälle hinzugekommen. Im Bereich der Gasstraße, Jahnstraße und Richard-Wagner-Straße gingen erneut Unbekannte mutmaßlich im Zeitraum des Montagabends bis zum frühen Dienstagmorgen vier Fahrzeuge, unter anderem einen Volvo und einen Opel, an. In allen Fällen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren