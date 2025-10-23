Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall in Stemwede OT Oppendorf, Brockumer Straße

Minden Lübbecke

Am 23.10.2025, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 58-jähriger PKW Fahrer die Brockumer Straße in Fahrtrichtung Niedersachen. Aus bisher ungeklärte Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf das angrenzende Feld geschleudert. Der Fahrer wurde in dem stark beschädigten Opel eingeklemmt,von der Feuerwehr befreit und notärztlich versorgt. Der Fahrzeugführer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Es befanden sich keine weiteren Personen im PKW. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld wurde angefordert. Die Unfallstelle ist zur Zeit noch voll gesperrt.

