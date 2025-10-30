POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Diesel gestohlen (29.10.2025 - 30.10.2025)
Blumberg (ots)
An der Bismarckstraße im Ortsteil Randen ist es im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, zu einem erheblichen Dieseldiebstahl gekommen. Unbekannte Diebe brachen an einer Baustelle Tankcontainer auf und entnahmen insgesamt etwa 900 Liter Treibstoff. Damit nicht genug beschädigten sie die gesamte Anlage auch noch ernsthaft. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Blumberg (07702 41066) entgegen.
