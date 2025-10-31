PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter stößt 86-Jährigen vom Pedelec - Polizei sucht Zeugen (30.10.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der "Brotlaube" ereignet hat. Gegen 16 Uhr traf ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer auf Höhe der Hausnummer 1 auf einen unbekannten Mann, der ihn unvermittelt vom Rad stieß. In der Folge kam der Senior zu Fall und zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Zu dem unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass er helle Haut hatte, etwa 35-40 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß war. Zudem trug er helle Kleidung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

