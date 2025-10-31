Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, L181, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall zwischen Roller und dreirädrigem Elektrorad - 88-Jähriger verletzt (30.10.2025)

Königsfeld im Schwarzwald, L181 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 181 zwischen Königsfeld und Mönchweiler zu einem Auffahrunfall zwischen einem Roller und einem dreirädrigen Elektrorad gekommen. Gegen 15.30 Uhr war eine 52-Jährige mit einem Roller in Richtung Königsfeld unterwegs. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah die Frau einen vorausfahrenden 88-Jährigen mit einem dreirädrigen Elektrorad und prallte mit ihm zusammen. Infolge dessen stürzte der Senior und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die 52-jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

