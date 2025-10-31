Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Netto-Parkplatz - silbernen VW Polo beschädigt und geflüchtet (30.10.2025)

Mönchweiler (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der "Kälberwaid" eine Unfallflucht ereignet. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr touchierte ein Unbekannter den auf dem ersten Parkplatz an der rechten Gebäudeseite des Netto abgestellten silbernen VW Polo im Bereich des Hecks. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Aufgrund des Schadensbildes am Polo ist davon auszugehen, dass ein Lastwagen mit Ladefläche oder ähnlichem dafür verantwortlich sein müsste.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier VS-Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

