PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Siegfried-Baumann-Weg - grauen VW T-Roc angefahren und geflüchtet (30./31.10.2025)

Unterkirnach (ots)

Rund 5.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter infolge einer Unfallflucht auf dem Siegfried-Baumann-Weg im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den auf einem Höhe der Hausnummer 2 auf einem Parkplatz abgestellten grauen VW T-Roc an beiden rechtsseitigen Türen und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall anzuzeigen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren