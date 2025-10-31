POL-KN: (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Siegfried-Baumann-Weg - grauen VW T-Roc angefahren und geflüchtet (30./31.10.2025)
Unterkirnach (ots)
Rund 5.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter infolge einer Unfallflucht auf dem Siegfried-Baumann-Weg im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den auf einem Höhe der Hausnummer 2 auf einem Parkplatz abgestellten grauen VW T-Roc an beiden rechtsseitigen Türen und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall anzuzeigen.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0 entgegen.
