Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Siegfried-Baumann-Weg - grauen VW T-Roc angefahren und geflüchtet (30./31.10.2025)

Unterkirnach (ots)

Rund 5.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter infolge einer Unfallflucht auf dem Siegfried-Baumann-Weg im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den auf einem Höhe der Hausnummer 2 auf einem Parkplatz abgestellten grauen VW T-Roc an beiden rechtsseitigen Türen und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall anzuzeigen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell