Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz - Mercedes angefahren und geflüchtet (30.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist auf dem Parkplatz des Kauflands ein weißer Mercedes CLA durch einen Unbekannten beschädigt worden.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr 14:45 Uhr stieß ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den Mercedes und hinterließ Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 4.000 Euro.

Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 entgegen.

